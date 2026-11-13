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Банковские новости РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛИ ПЕРВУЮ В СТРАНЕ БЕЗЗАЛОГОВУЮ МИКРОФИНАНСОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ АЛЬФА МАНИ
10:58 16.11.2026
Сервис онлайн-займов без залога Альфа Мани (А Мани) – новый совместный проект ООО «Альфа-Мани» и Альфа Банка, который предлагает дополнительную финансовую поддержку тем, кому сложно воспользоваться традиционными банковскими кредитными продуктами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь получить беззалоговый займ на сумму до 1 200 BYN можно дистанционно через сайт a-money.by без посещения офиса и сбора большого пакета документов.
Проект создан для того, чтобы расширить возможности получения финансовой поддержки. В частности, он может стать решением для людей, которым по различным причинам сложно пройти банковский комплаенс и получить одобрение по стандартным банковским продуктам. При этом философия остается неизменной: Альфа Банк рядом со своими клиентами и готов поддерживать людей, предлагая дополнительные финансовые решения в рамках действующего законодательства.
ООО «Альфа-Мани» – официальная микрофинансовая организация, включенная в реестр МФО Национального банка Республики Беларусь.
Один из ключевых принципов проекта – открытость и понятность условий для каждого клиента. До заключения договора пользователь может ознакомиться с существенными условиями займа, сроками, стоимостью и порядком погашения.
«Мы запустили этот проект вместе с Альфа Банком, чтобы предложить людям дополнительную возможность получить финансовую поддержку в ситуациях, когда стандартные банковские продукты могут быть им недоступны. Для нас принципиально важно, чтобы клиент понимал, на каких условиях он получает деньги, сколько предстоит вернуть и в какие сроки. Весь процесс проходит онлайн – от подачи заявки до подписания договора и получения средств. А Мани успешно прошло тестовый период и уже выдало первых 10 микрозаймов. Мы стремимся сделать взаимодействие с сервисом простым, понятным и безопасным», - сказал директор ООО «Альфа-Мани» Иван Разумов.
« Для нас важно не просто предлагать банковские продукты, а внимательно относиться к жизненным ситуациям наших клиентов и создавать дополнительные возможности для решения их финансовых вопросов. Мы хотим, чтобы у людей было больше вариантов получить необходимую финансовую поддержку, а выбор подходящего решения оставался за самим человеком», - отметил председатель Правления Альфа Банка Валерий Смоляк.
Воспользоваться сервисом «Альфа Мани» и получить средства на сумму от 100 до 1 200 BYN могут граждане Беларуси, а также иностранные граждане с видом на жительство. Для этого заявителю должно быть от 20 до 64 лет, а помимо банковской карты и подтвержденного дохода потребуется соблюсти еще несколько обязательных условий. В частности, источник дохода в стране должен существовать не менее трех месяцев, а белорусский номер телефона — быть оформлен лично на имя соискателя. Кроме того, паспорт или вид на жительство должны действовать минимум 15 календарных дней после заключения договора, а в кредитной истории не должно быть запрета на получение отчета. При этом отправка анкеты еще не гарантирует одобрения, так как специалисты рассматривают каждое обращение индивидуально с учетом платежеспособности клиента.
Сам процесс оформления полностью переведен в дистанционный формат и состоит из нескольких этапов. Сначала пользователю нужно зарегистрироваться на сайте a-money.by и подтвердить личность через Межбанковскую систему идентификации (МСИ). После этого остается выбрать необходимую сумму, отправить заявку, а при положительном решении — ознакомиться с условиями и подписать договор в электронном виде. Сразу после оформления деньги зачисляются на банковскую карту, а погасить заем в дальнейшем можно через ЕРИП или в кассе банка.
Вместе с тем при онлайн-оформлении клиентам важно соблюдать правила финансовой безопасности. В «Альфа Мани» обращают внимание, что сотрудники сервиса никогда не запрашивают по телефону или в сообщениях SMS-коды и пароли от личного кабинета, а также не просят передавать полный номер карты, срок ее действия и CVV-код. Помимо этого, сервис не требует устанавливать сторонние приложения для «проверки» и не просит переводить деньги для «отмены», «уточнения» или «ускорения» заявки.
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