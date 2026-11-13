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Банковские новости РБ
ТЕХНОБАНК УВЕЛИЧИЛ ЛИМИТ И СРОК КРЕДИТА НА ЖИЛЬЕ
09:30 16.11.2026
ОАО «Технобанк» с 16 ноября 2026 года обновило условия финансирования по кредитному продукту «Милый дом с...».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимально разрешенная сумма кредита выросла до 750 000 белорусских рублей. Кроме того, увеличился и предельный срок кредитования, который теперь составляет до 30 лет. Такие изменения позволят заемщикам комфортнее планировать бюджет и снизить ежемесячную финансовую нагрузку.
Ознакомиться с полными условиями программы и требованиями к заемщикам можно на официальном сайте Технобанка.
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