ОАО «Технобанк» с 16 ноября 2026 года обновило условия финансирования по кредитному продукту «Милый дом с...».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимально разрешенная сумма кредита выросла до 750 000 белорусских рублей. Кроме того, увеличился и предельный срок кредитования, который теперь составляет до 30 лет. Такие изменения позволят заемщикам комфортнее планировать бюджет и снизить ежемесячную финансовую нагрузку.

Ознакомиться с полными условиями программы и требованиями к заемщикам можно на официальном сайте Технобанка.