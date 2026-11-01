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Банковские новости РБ


МТБАНК РАЗВИВАЕТ СТАРТАП-КУЛЬТУРУ: ЭКСПЕРТЫ ПРОЧИТАЛИ ЛЕКЦИИ В ВЕДУЩИХ ВУЗАХ БЕЛАРУСИ


15:24 13.11.2026

Специалисты МТбанка провели серию образовательных лекций для студентов, которые входят в комьюнити молодых стартаперов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, встречи – а в них приняло участие более 300 человек – прошли в четырех ведущих вузах страны: БГУ, Белорусском государственном технологическом, Полесском и Витебском университетах.

Всего проведено шесть лекций, каждая – на тему, которая если не помогает доработать стартап, то обязательно вдохновляет их создавать. Идей у студентов много, а вот как облечь их в концепт, построить бизнес-модель, посчитать юнит-экономику и создать MVP продукта? Нужен «взрослый» подход. Экспертизой и поделились представители розничного, корпоративного, HR направлений и куратор IT-вертикали МТбанка.

Также спикеры говорили со студентами на тему управления финансовыми потоками, рассказали о современных банковских инструментах для стартапов и особенностях взаимодействия с финансовыми институтами.

«МТбанк активно поддерживает развитие инновационной экосистемы Беларуси. Мы видим огромный потенциал в молодежном предпринимательстве и стремимся предоставить студентам не только теоретические знания, но и практические инструменты, которые помогут им превратить идеи в успешные бизнес-проекты. Участие в жизни университетских стартап-комьюнити – это наш вклад в формирование нового поколения предпринимателей», – подчеркнула Татьяна Казаченок, директор по информационным технологиям МТбанка.

Это были встречи в формате открытого диалога, они вызвали высокий интерес со стороны молодой аудитории. Студенты активно расспрашивали о специфике банковской сферы, карьерном пути, рисках предпринимательства.

Встречи прошли в рамках республиканской акселерационной программы Space University 2026, организованной общественным объединением «Стартап Спейс», генеральным партнером которого является МТбанк.

МТбанк выступает за поддержку молодых и талантливых предпринимателей, в которых в самом начале пути надо зачастую лишь поверить. Укрепление связей между академической средой и реальным сектором экономики – также важная цель, результатом такой синергии могут стать перспективные инициативы, инновационные решения, которые в будущем могут быть реализованы в банковской или финансовой сфере.
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