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Банковские новости РБ


РУБЛЕВЫЕ ДЕПОЗИТЫ БЕЛОРУСОВ ЗА ОКТЯБРЬ ВЫРОСЛИ НА 3,1 % И ДОСТИГЛИ BR20,1 МЛРД


13:34 13.11.2026

В октябре 2026 года белорусы продолжили активно наращивать сбережения в национальной валюте.

По данным на 1 ноября, объем срочных рублевых депозитов физических лиц достиг 20,1 миллиарда рублей. Только за последний месяц этот показатель увеличился на 604,8 миллиона рублей, что соответствует приросту на 3,1 процента, сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.

Положительная динамика наблюдается на протяжении всего года, при этом темпы роста заметно опережают прошлогодние значения. За первые десять месяцев 2026 года рублевые вклады граждан выросли на 5 миллиардов рублей, или на 32,8 процента. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года прирост составлял 3,4 миллиарда рублей, или 31,1 процента.

В результате такой активности граждан существенно изменилась общая структура сбережений. На начало ноября доля срочных рублевых вкладов во всех срочных депозитах населения достигла 74,7 процента. Годом ранее этот показатель находился на уровне 65,9 процента.

Повышенный интерес к белорусскому рублю как к надежному инструменту сбережения напрямую способствует девалютизации экономики страны. На этом фоне в октябре доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе увеличилась до 68,8 процента против 64,2 процента в октябре прошлого года.

Улучшение структуры денежного предложения обеспечивается за счет опережающих темпов роста рублевой денежной массы по сравнению с широкой. Годовой прирост этих показателей составил 30,9 процента и 22,1 процента соответственно. Вместе с тем за последние 12 месяцев средняя величина всех срочных рублевых депозитов увеличилась на 29,6 процента, а вклады физических лиц показали еще более впечатляющий рост на уровне 41,4 процента.
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