В Беларуси доля кредитных договоров, оформленных с помощью систем дистанционного банковского обслуживания, достигла 68,1% в целом по банковскому сектору за третий квартал 2026 года. Такие данные приводятся в свежем аналитическом обозрении «Мониторинг условий банковского кредитования», опубликованном на сайте Национального банка Республики Беларусь.

Рост интереса к дистанционным сервисам зафиксирован среди всех категорий кредитополучателей.

Повышению доступности банковских продуктов способствовала общая ценовая политика финансовых учреждений. В третьем квартале банки отметили смягчение условий кредитования как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, главным фактором которого стало снижение процентных ставок. На этом фоне также вырос спрос на инвестиционные кредиты со стороны представителей бизнеса.

По оценкам регулятора, благоприятная конъюнктура на кредитном рынке сохранится до конца года. В четвертом квартале банки прогнозируют дальнейшее смягчение условий кредитования и рост спроса на рублевые займы, при этом ожидается характерный для завершения года значительный всплеск интереса к инвестиционному финансированию.