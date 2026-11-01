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Банковские новости РБ
СБЕР ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ ВЫПУСК БИЗНЕС-КАРТ «БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ»
17:39 12.11.2026
Сбер Банк (Беларусь) временно приостановил возможность выпуска бизнес-карт «Белкарт-Корпоративная».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ограничение распространяется на оформление и выпуск новых карточек данного вида.
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