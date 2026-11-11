Беларусбанк пересмотрел условия эквайринга для организаций торговли и сервиса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, главным нововведением стало существенное уменьшение минимального ежемесячного оборота по платежным POS-терминалам для всех категорий корпоративных клиентов.

Особое внимание в банке уделили поддержке предпринимателей, которые только начинают свое дело. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных не ранее шести месяцев назад, теперь установлен льготный порог минимального ежемесячного оборота — 2000 белорусских рублей на одну единицу оборудования. Эти условия действуют в течение года с месяца заключения договора эквайринга.

Не менее заметные послабления коснулись и действующего бизнеса, для которого требования к минимальному обороту на один терминал снизились более чем вдвое:

по платежным POS-терминалам поставщиков ООО «ТУССОН» и ОАО «Банковский процессинговый центр», а также по устройствам с установленной программной кассой от ООО «ВИАЛ-КАС-БЕЛ» минимальный месячный оборот уменьшен с 19 600 до 9500 белорусских рублей;

по платежным POS-терминалам без установленной программной кассы от ООО «ВИАЛ-КАС-БЕЛ» порог снижен с 18 000 до 6600 белорусских рублей.

Ознакомиться с подробными условиями подключения эквайринга предприниматели могут в отделениях Беларусбанка, на официальном сайте belarusbank.by в разделе «Эквайринг организаций торговли», а также по короткому номеру Контакт-центра 147.