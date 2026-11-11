ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.11.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК СНИЗИЛ ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ ОБОРОТУ ПО POS-ТЕРМИНАЛАМ


10:14 12.11.2026

Беларусбанк пересмотрел условия эквайринга для организаций торговли и сервиса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, главным нововведением стало существенное уменьшение минимального ежемесячного оборота по платежным POS-терминалам для всех категорий корпоративных клиентов.

Особое внимание в банке уделили поддержке предпринимателей, которые только начинают свое дело. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных не ранее шести месяцев назад, теперь установлен льготный порог минимального ежемесячного оборота — 2000 белорусских рублей на одну единицу оборудования. Эти условия действуют в течение года с месяца заключения договора эквайринга.

Не менее заметные послабления коснулись и действующего бизнеса, для которого требования к минимальному обороту на один терминал снизились более чем вдвое:

по платежным POS-терминалам поставщиков ООО «ТУССОН» и ОАО «Банковский процессинговый центр», а также по устройствам с установленной программной кассой от ООО «ВИАЛ-КАС-БЕЛ» минимальный месячный оборот уменьшен с 19 600 до 9500 белорусских рублей;

по платежным POS-терминалам без установленной программной кассы от ООО «ВИАЛ-КАС-БЕЛ» порог снижен с 18 000 до 6600 белорусских рублей.

Ознакомиться с подробными условиями подключения эквайринга предприниматели могут в отделениях Беларусбанка, на официальном сайте belarusbank.by в разделе «Эквайринг организаций торговли», а также по короткому номеру Контакт-центра 147.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2026
валюта курс
EUR 3.3493
USD 3.0070
RUB 3.6402
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3506 -0.0201
USD 3.0070 +0.0051
RUB 3.6402 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3300 3.3390
USD 2.9950 3.0010
RUB 3.4581 3.6290
подробнее

Конвертация в банках
на 12.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1140
EUR/RUB 92.0000 96.6092
USD/RUB 82.5000 86.7356
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте