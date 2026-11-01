Сбер Банк (Беларусь) с 11 ноября 2026 года скорректировал процентные ставки по вновь заключаемым и автоматически продлеваемым срочным безотзывным депозитам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновленные условия затронули популярные линейки вкладов «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» на среднесрочных периодах размещения.

Изменения коснулись депозитов сроком от 183 до 273 дней, а также от 274 до 365 дней. В частности, по вкладу «Сохраняй» при размещении средств на 183–273 дня доходность теперь составляет 7,8% годовых при открытии в отделении и 7,9% — в дистанционных каналах. На срок от 274 до 365 дней ставки установлены на уровне 8,3% (офлайн) и 8,4% годовых (онлайн).

Аналогичная корректировка затронула и продукт «Премиум Доверительный», где ставки не зависят от способа оформления договора. Для этого депозита доходность на срок 183–273 дня зафиксирована на отметке 8,0% годовых, а при размещении на 274–365 дней — на уровне 8,5% годовых.

По остальным срокам привлечения условия остались без изменений, а максимальная доходность по обоим продуктам по-прежнему достигает 13,0% годовых при размещении средств на период от 1100 до 1150 дней. Все указанные ставки привязаны к размеру ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, которая составляет 9,25% годовых.