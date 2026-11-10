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Банковские новости РБ


НЕО БАНК АЗИЯ С 16 НОЯБРЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ РЯДА ВКЛАДОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ


11:07 11.11.2026

Нео Банк Азия с 16 ноября вводит ограничения на внесение дополнительных взносов по некоторым срочным безотзывным депозитам физических лиц в национальной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новые правила затронут только те договоры, которые были заключены в определенные периоды текущего года.

Первым в списке изменений значится классический вклад «Нео безотзывный в BYN». По нему прием дополнительных средств прекращается для договоров на срок 18 месяцев, открытых с 3 апреля по 17 июня и с 20 по 31 июля 2026 года включительно. Также пополнить больше не получится 24-месячные вклады, оформленные с 8 июня по 20 июля, и депозиты сроком на 37 месяцев, открытые с 6 июля по 9 октября включительно либо начиная с 31 октября 2026 года.

Похожий порядок теперь устанавливается и для дистанционного аналога этого продукта — вклада «Нео безотзывный online в BYN». Здесь ограничения на 18-месячные договоры коснутся счетов, открытых с 31 марта по 31 июля включительно, а на 24-месячные — оформленных в период с 25 июня по 31 июля 2026 года. Кроме того, запрет на пополнение затронет онлайн-вклады на 37 месяцев (открытые с 17 июня по 9 октября и с 31 октября по 6 ноября включительно) и депозиты на 50 месяцев (заключенные с 1 июля по 9 октября и с 31 октября по 6 ноября включительно).

Несмотря на вводимые ограничения, для вкладчиков сохраняются главные гарантии по их сбережениям. В банке отдельно отмечают, что все остальные условия по указанным депозитам остаются в силе и продолжают действовать в прежнем объеме.
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