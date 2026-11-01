Белорусский сервис «Оплати» расширил географию работы на восемь новых стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белинвестбанк», теперь пользователи приложения могут расплачиваться по QR-коду не только в Беларуси и России, но и на популярных туристических направлениях Ближнего Востока и Азии.

Проводить мгновенные платежи с помощью смартфона и интернета стало возможно в Армении, Кыргызстане, Таджикистане, Азербайджане, Узбекистане, Турции, Вьетнаме и Таиланде. В каждой из этих стран система интегрирована с местными национальными стандартами и крупными платежными хабами. Например, в Турции расчеты проходят через TR Karekod, во Вьетнаме — по системе VietQR, а в Таиланде — через PromptPay. В странах СНГ сервис взаимодействует с едиными национальными стандартами, такими как ArcaQR в Армении или UzQR в Узбекистане.

Технология оплаты осталась максимально простой: пользователю достаточно открыть приложение и отсканировать QR-код на кассе. При первом трансграничном платеже система попросит подтвердить согласие на передачу данных банку-партнеру. Перед покупкой на экране смартфона отобразится сумма в местной валюте (или российских рублях), а также итоговый размер списания в белорусских рублях по актуальному курсу.

Для совершения транзакций за границей пользователям не придется платить дополнительные комиссии, однако стоит учесть особенности конвертации. Она происходит в два этапа: сначала местная валюта переводится в российские рубли (RUB) по курсу платформы зарубежного банка-партнера, а затем из RUB в белорусские рубли (BYN) по внутреннему курсу ОАО «Белинвестбанк». Чтобы воспользоваться новой функцией в путешествии, разработчики рекомендуют заранее обновить приложение «Оплати» до последней версии и позаботиться о стабильном интернет-соединении.