В Смиловичском государственном аграрном колледже состоялась торжественная церемония открытия Центра компетенций ветеринарного профиля, оснащение которого стало возможным благодаря финансовой поддержке Беларусбанка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, проект реализован в рамках новой благотворительной инициативы «Путь к профессии с Беларусбанком». Соглашение о его реализации своими подписями скрепили в мае прошлого года министр образования Андрей Иванец и председатель правления Беларусбанка, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Виктор Ананич.

В 2026-2027 учебном году в центре планируется обучить более 1240 ребят.

Центр компетенций в Смиловичах — это абсолютно новый объект, укомплектованный по последнему слову техники и максимально приближенный к технологиям, которые сегодня используются на самых современных молочно-товарных комплексах. Он располагает новейшим компьютерным классом, аппаратами УЗИ-диагностики, включая мобильные версии, в том числе для мелких животных, функциональные макеты, позволяющие до контакта с животным в реальности полностью изучить не только его анатомию, но и проведение тех или иных манипуляций. Также имеется анатомический класс с 3D-проекторами, комплект VR-очков, позволяющих отрабатывать хирургические манипуляции.

Здесь будущие специалисты смогут осваивать передовые технологии и практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальному современному производству, что значительно повысит их конкурентоспособность на рынке труда и укрепит кадровый потенциал животноводческой отрасли Беларуси.

Справочно:

В настоящее время Беларусбанк реализует 8 масштабных благотворительных проектов, охватывающих ключевые сферы жизни общества: «Путь к профессии с Беларусбанком» (модернизация центров компетенций и поддержка профессионально-технического образования в регионах), «В школу с Беларусбанком» (укрепление базы средних школ и закупка автобусов для сельских учащихся), «Мост в будущее» (поддержка высшей школы и интеллектуального потенциала студентов), «Родительский дом» (строительство коттеджей для детских домов семейного типа), «Вектор доброты» (помощь больницам и тяжелобольным детям), «Доступная медпомощь с Беларусбанком» (развитие медицины в сельской местности), «Пространство вдохновения» (сохранение историко-культурного наследия) и «Победим вместе» (поддержка спорта и здорового образа жизни).