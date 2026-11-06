За январь-октябрь 2026 года общий объем чистой продажи иностранной валюты со стороны физических лиц достиг $1,894 млрд. Соответствующие данные о состоянии внутреннего валютного рынка опубликованы на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь.

Вклад в этот долгосрочный тренд внес и прошлый месяц. В октябре граждане на чистой основе реализовали наличной и безналичной валюты на сумму $77 млн.

Стабильное превышение предложения иностранной валюты над ее спросом со стороны населения остается одним из ключевых факторов сбалансированности внутреннего рынка и устойчивости финансовой системы страны.