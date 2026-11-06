Приорбанк запустил до 12 месяцев бесплатного обслуживания для нового бизнеса. Его могут получить юридические лица и ИП, которые откроют счет по 31 декабря 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, программа направлена на поддержку бизнеса и рост его оборотов на этапе запуска, когда предприниматели сталкиваются с наибольшими организационными и финансовыми затратами. Помимо открытия счета, новые клиенты получают доступ к пакету сервисов для ведения бизнеса.

Для юридических лиц доступны пакеты MS Business и MS Lite, которые включают платежи в белорусских рублях, бизнес-карту Visa Business, возможность подключения эквайринга и специальные условия по внесению выручки. ИП доступен пакет MS Lite с бесплатными или льготными платежами, бизнес-картой и возможностью перечисления дохода ИП без комиссии.

Также можно воспользоваться дополнительными цифровыми сервисами, включая онлайн-бухгалтерию, электронный документооборот, электронные товарно-транспортные накладные и инструменты проверки контрагентов. По мнению банка, такие решения позволяют сократить время на выполнение рутинных операций и сосредоточиться на развитии бизнеса.

Для предпринимателей, которым необходимо принимать оплату по банковским картам, действуют специальные условия эквайринга. Комиссия начинается от 0,8%, а по отдельным предложениям предусмотрено бесплатное оборудование для приема платежей.

Поддержка предусмотрена и для тех, кто только планирует начать собственное дело. Действующие клиенты банка могут бесплатно воспользоваться сервисом партнера для регистрации компании или ИП и подготовки необходимых документов в онлайн-формате.

Чтобы открыть счет, достаточно оставить заявку на сайте, подписать документы и получить доступ к банковским сервисам. Управление финансами и большинство операций доступны через мобильное приложение Prior Business.

В банке отмечают, что инициатива призвана снизить стартовые издержки для предпринимателей и предоставить им необходимые инструменты для развития бизнеса с первых дней работы.