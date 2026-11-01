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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ БЕЗОТЗЫВНЫХ ДЕПОЗИТОВ НОВЫМ ПРОДУКТОМ НА 18 МЕСЯЦЕВ
15:41 06.11.2026
Банк БелВЭБ расширил линейку безотзывных вкладов и запустил новый депозит со сроком размещения денежных средств 18 месяцев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформить вклад можно как онлайн, так и в офисах банка.
Новый продукт доступен в двух валютах: белорусские рубли — максимальная процентная ставка до 12,17% годовых; доллары США — максимальная процентная ставка до 2,2% годовых.
Дополнительный срок вклада на 18 месяцев позволяет более гибко планировать личные финансы и выбирать подходящую стратегию сбережений. Размещение средств одновременно в белорусских рублях и долларах США помогает диверсифицировать накопления и распределить их с учетом индивидуальных финансовых целей.
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