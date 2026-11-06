Национальным банком Республики Беларусь с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы, определен перечень системно значимых банков на 2027 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к группе системной значимости I отнесены ОАО ”АСБ Беларусбанк“, ОАО ”Белагропромбанк“, ”Приорбанк“ ОАО, ЗАО ”Альфа-Банк“, ОАО ”Сбер Банк“.

К группе системной значимости II отнесены ОАО ”Белгазпромбанк“, ОАО ”Белинвестбанк“, ОАО ”Банк БелВЭБ“, ЗАО ”МТбанк“, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО ”БНБ-Банк“.

Отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами. Расчет указанных показателей осуществлен в соответствии с требованиями Инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением Правления Национального банка от 18 мая 2017 г. № 180.

Банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости. Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.