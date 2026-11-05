Заместитель председателя правления ОАО «Белагропромбанк» 11 ноября 2026 года проведет прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в рамках прямой линии будут обсуждаться темы международного сотрудничества, взаимодействия с иностранными банками, привлечения зарубежных кредитов, а также вопросы уставного фонда, ценных бумаг, маркетинга, розничного бизнеса и развития региональной сети.

Граждане и юридические лица с 14:00 до 15:00 могут обратиться по номеру телефона +375 17 397 83 95 по актуальным для них вопросам.