В Минске в штаб-квартире белорусского Сбера прошел очередной бизнес-завтрак в рамках экспертной площадки СберПрактик. Представители ведущих белорусских компаний, Министерства экономики, Сети Глобального договора ООН, Белорусской валютно-фондовой биржи и «БИК Рейтингс» обсудили ключевой тренд современного рынка – ESG-трансформацию бизнеса и устойчивое развитие.

Будучи лидером устойчивого бизнеса и обладателем наивысшего ESG-рейтинга в Беларуси, Сбер регулярно открывает доступ к своей экспертизе и технологиям, чтобы помогать компаниям расти с заботой о человеке, экологии и обществе.

Кульминацией встречи стала презентация инновационного решения от Сбера – бесплатной платформы для экспресс-оценки ESG-зрелости на базе искусственного интеллекта. Инструмент создан, чтобы любой бизнес мог быстро, прозрачно и без затрат на консалтинг определить свой уровень устойчивости, найти точки роста и получить понятные практические рекомендации. С момента запуска сервиса в сентябре 2026 года на ресурсах Сети Глобального Договора ООН в Беларуси им уже воспользовались порядка 80 компаний из Беларуси, России и Казахстана.

«Человек и общество – главная ценность. Этот принцип лежит в основе работы Сбера уже 185 лет. Мы понимаем: бизнес не существует отдельно от среды, в которой он развивается. Наша миссия – быть надежным и технологичным помощником для каждого, направляя инновации на пользу человеку и повышение качества его жизни», – отмечают в Сбер Банке.

Мировой и локальный опыт показывают: устойчивое развитие напрямую связано с экономической эффективностью. Использование ESG-инструментов помогает бизнесу оптимизировать расходы на ресурсы и сырье, снижать энергозатраты, а также укреплять доверие клиентов, партнеров и сотрудников.