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Банковские новости РБ
В III КВАРТАЛЕ 2026 ГОДА ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ ОСТАЛАСЬ НИЖЕ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ
12:42 05.11.2026
В III квартале 2026 года рост цен в Беларуси сохранялся на уровне ниже целевого ориентира, установленного монетарными властями.
По данным Национального банка Республики Беларусь, инфляционные процессы в этот период демонстрировали умеренную динамику.
Этому способствовала стабильная ситуация в реальном секторе экономики. Воздействие со стороны общей экономической активности на потребительский рынок в течение квартала оставалось близким к нейтральному.
Дополнительным фактором сдерживания цен стала выверенная денежно-кредитная политика. Сложившиеся монетарные условия эффективно способствовали поддержанию ценовой стабильности и защите покупательской способности граждан.
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