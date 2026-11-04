Банковские новости РБ

В III КВАРТАЛЕ 2026 ГОДА ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ ОСТАЛАСЬ НИЖЕ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ

12:42 05.11.2026 В III квартале 2026 года рост цен в Беларуси сохранялся на уровне ниже целевого ориентира, установленного монетарными властями. По данным Национального банка Республики Беларусь, инфляционные процессы в этот период демонстрировали умеренную динамику. Этому способствовала стабильная ситуация в реальном секторе экономики. Воздействие со стороны общей экономической активности на потребительский рынок в течение квартала оставалось близким к нейтральному. Дополнительным фактором сдерживания цен стала выверенная денежно-кредитная политика. Сложившиеся монетарные условия эффективно способствовали поддержанию ценовой стабильности и защите покупательской способности граждан.