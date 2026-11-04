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Банковские новости РБ


В III КВАРТАЛЕ 2026 ГОДА ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ ОСТАЛАСЬ НИЖЕ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ


12:42 05.11.2026

В III квартале 2026 года рост цен в Беларуси сохранялся на уровне ниже целевого ориентира, установленного монетарными властями.

По данным Национального банка Республики Беларусь, инфляционные процессы в этот период демонстрировали умеренную динамику.

Этому способствовала стабильная ситуация в реальном секторе экономики. Воздействие со стороны общей экономической активности на потребительский рынок в течение квартала оставалось близким к нейтральному.

Дополнительным фактором сдерживания цен стала выверенная денежно-кредитная политика. Сложившиеся монетарные условия эффективно способствовали поддержанию ценовой стабильности и защите покупательской способности граждан.
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