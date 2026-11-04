Банковские новости РБ

В КАССЫ НАЦБАНКА БЕЛАРУСИ ПОСТУПИЛА НОВАЯ ПАРТИЯ АТТЕСТОВАННЫХ БРИЛЛИАНТОВ

12:06 05.11.2026 В кассы Национального банка Беларуси поступила новая партия аттестованных бриллиантов, сообщает пресс-служба банка. В обновленном ассортименте представлены драгоценные камни различных характеристик, включая экземпляры редких фантазийных форм. Актуальная информация о стоимости и спецификациях каждого камня доступна на официальном сайте регулятора. Приобрести сертифицированные драгоценности можно в Минске по адресу: улица Толстого, 6. Стоит отметить, что Национальный банк осуществляет не только продажу, но и обратный выкуп аттестованных бриллиантов у населения.