Национальный банк Республики Беларусь расширил лицензию ЗАО «Нео Банк Азия» в соответствии с постановлением Правления № 227 от 3 ноября 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, согласно этому документу, финансовое учреждение теперь наделено полномочиями по открытию и ведению счетов в драгоценных металлах. Кроме того, банку разрешено осуществлять куплю-продажу драгоценных металлов в случаях, предусмотренных регулятором, а также привлекать и размещать их во вклады (депозиты) как физических, так и юридических лиц.

Новые возможности финучреждения были закреплены документально — в связи с расширением перечня операций ЗАО «Нео Банк Азия» выдана обновленная лицензия № 17 от 3 ноября 2026 года.