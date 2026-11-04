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Банковские новости РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ РАСШИРИЛ ЛИЦЕНЗИЮ ЗАО «НЕО БАНК АЗИЯ»
09:19 05.11.2026
Национальный банк Республики Беларусь расширил лицензию ЗАО «Нео Банк Азия» в соответствии с постановлением Правления № 227 от 3 ноября 2026 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, согласно этому документу, финансовое учреждение теперь наделено полномочиями по открытию и ведению счетов в драгоценных металлах. Кроме того, банку разрешено осуществлять куплю-продажу драгоценных металлов в случаях, предусмотренных регулятором, а также привлекать и размещать их во вклады (депозиты) как физических, так и юридических лиц.
Новые возможности финучреждения были закреплены документально — в связи с расширением перечня операций ЗАО «Нео Банк Азия» выдана обновленная лицензия № 17 от 3 ноября 2026 года.
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