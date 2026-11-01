Банк БелВЭБ с 3 ноября 2026 года запустил новый кредитный продукт - автокредит онлайн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформление доступно в мобильном приложении UP Online и занимает несколько минут, что позволяет клиенту принять решение о покупке непосредственно в момент выбора транспортного средства.

Кредит предоставляется на новые автомобили и транспортные средства с пробегом, а также на мотоциклы и мопеды. Приобрести транспортное средство можно у официального дилера, индивидуального предпринимателя или частного продавца.

Максимальная сумма финансирования – 100 тыс. рублей, срок кредитования составляет от 1 года до 10 лет. Процентная ставка в первый месяц устанавливается на уровне 9,90% годовых, с второго месяца - 16,5% (СР + 7,25 п.п.) годовых, что ниже ставок по потребительским кредитам онлайн. Обеспечение в виде залога транспортного средства не требуется.

Средства предоставляются путем безналичного перечисления банком на счет продавца.

«Покупка автомобиля часто сопряжена с необходимостью быстро принять решение: понравившийся вариант может уйти к другому покупателю, пока клиент ищет необходимую сумму средств. Автокредит онлайн сокращает этот разрыв - решение банком принимается за несколько минут, а деньги будут перечислены в течение суток после согласования банком документа на оплату, – отметил директор департамента продаж розничного бизнеса Банка БелВЭБ Артем Буслов. – Кроме того, срок кредитования до 10 лет снижает нагрузку на семейный бюджет, а, значит, клиент может позволить себе более дорогой автомобиль».