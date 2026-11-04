Результаты работы банковской системы за девять месяцев 2026 года наглядно демонстрируют ее усиление в развитии национальной экономики Беларуси. Такую оценку дал председатель Правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в ходе расширенного заседания Правления, оценивая устойчивость финансового сектора. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По его словам, в стране планомерно улучшается структура денежной массы, а золотовалютные резервы уверенно сохраняются вблизи своего исторического максимума. При этом все основные показатели, отражающие устойчивое функционирование отечественной банковской и платежной систем, стабильно находятся в рамках безопасных значений.