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Банковские новости РБ
РОЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ЗАМЕТНО УСИЛИЛАСЬ
12:48 04.11.2026
Результаты работы банковской системы за девять месяцев 2026 года наглядно демонстрируют ее усиление в развитии национальной экономики Беларуси. Такую оценку дал председатель Правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в ходе расширенного заседания Правления, оценивая устойчивость финансового сектора. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
По его словам, в стране планомерно улучшается структура денежной массы, а золотовалютные резервы уверенно сохраняются вблизи своего исторического максимума. При этом все основные показатели, отражающие устойчивое функционирование отечественной банковской и платежной систем, стабильно находятся в рамках безопасных значений.
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