Банковский кредит играет все большую роль в финансировании инвестиций. Об этом заявил председатель Правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в ходе расширенного заседания Правления финансового регулятора, передает пресс-служба Нацбанка.

Руководитель ведомства подчеркнул, что за девять месяцев 2026 года инвестиционное финансирование увеличилось более чем на треть и достигло в общей сложности 6,2 млрд рублей. Благодаря этому почти треть прироста инвестиций в основной капитал страны была обеспечена именно за счет ресурсов банковского сектора.

Помимо масштабной поддержки крупного бизнеса, финансовые институты уделили серьезное внимание стимулированию внутреннего потребительского спроса.

«Должное внимание уделялось поддержке отечественных производителей. За январь — сентябрь выдача кредитов на приобретение гражданами отечественных товаров увеличилась почти в 2,5 раза», — резюмировал Роман Головченко.