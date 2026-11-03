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Банковские новости РБ
ГОЛОВЧЕНКО: ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ БЕЛАРУСИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
11:14 04.11.2026
Все ключевые показатели в денежно-кредитной сфере Беларуси выполняются. С таким заявлением выступил председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко на расширенном заседании Правления финансового регулятора, передает пресс-служба Нацбанка.
Главными темами встречи стали итоги работы банковского сектора за девять месяцев 2026 года и ключевые направления деятельности ведомства на 2027 год.
По словам руководителя Нацбанка, удержание инфляции ниже целевой траектории позволило повысить доступность финансовых ресурсов в стране. Так, в сентябре годовая инфляция замедлилась до 4,6% при установленном прогнозе не более 7%, а средние ставки по кредитам для предприятий опустились до однозначных величин и зафиксировались на уровне 9,7% годовых.
Подобная макроэкономическая стабилизация укрепила доверие вкладчиков к национальной валюте и привела к существенному росту долгосрочных сбережений. С начала года общий объем долгосрочных безотзывных рублевых депозитов вырос почти в 1,5 раза, при этом вклады на срок свыше трех лет увеличились сразу в 6 раз — со 180 млн рублей до более чем 1,2 млрд рублей.
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