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Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСТИЛ АКЦИЮ «КУРС НА МАКСИМУМ С ВТБ И БЕЛКАРТ»


10:22 04.11.2026

ВТБ (Беларусь) совместно с платежной системой «Белкарт» запустил рекламную акцию «Курс на максимум с ВТБ и Белкарт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, держатели карт «Белкарт Максимум White» и «Белкарт Максимум Black» смогут получить денежный подарок за оплату товаров и услуг, а использование мобильного платежного сервиса «Белкарт Pay» позволит увеличить его размер.

Чтобы принять участие в акции, необходимо с 2 ноября по 15 декабря 2026 года совершить одну или несколько безналичных покупок в объектах торговли и сервиса на установленную сумму. Для держателей карты «Белкарт Максимум White» она составляет не менее 1 000 рублей, для владельцев «Белкарт Максимум Black» — не менее 2 000 рублей.

При выполнении условий участники получат денежный подарок: 20 рублей за покупки по карте White и 40 рублей — по карте Black. Дополнительное преимущество предусмотрено для тех, кто хотя бы один раз воспользуется мобильным приложением «Белкарт Pay» для оплаты покупки. В этом случае вознаграждение увеличится до 30 и 50 рублей соответственно.

«Мы работаем над тем, чтобы повседневные покупки приносили нашим клиентам не только удобство, но и дополнительные преимущества. Акция «Курс на максимум с ВТБ и Белкарт» объединяет сразу два важных направления — выгодные условия использования карт и современные способы оплаты. Чем активнее клиенты пользуются возможностями своих карт, тем больше получают. Наша акция — это хороший повод открыть для себя расширенные возможности премиальных карт «Белкарт Максимум»», — отмечает начальник управления продаж и развития отношений с клиентами ВТБ (Беларусь) Ольга Жора.

Участниками акции могут стать действующие держатели карт «Белкарт Максимум White» и «Белкарт Максимум Black», выпущенных ВТБ (Беларусь), а также клиенты, которые оформят такие карты в период проведения акции.

Подробная информация об условиях участия размещена на сайте ВТБ (Беларусь) в разделе «Акции».
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