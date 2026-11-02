ОАО «Белагропромбанк» обновило условия кредитования на покупку автомобилей Geely и Belgee.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, главным новшеством стало появление льготного периода со ставкой всего 0,01% годовых, который теперь распространяется на кроссоверы Geely Cityray и Geely Monjaro. По условиям программы, такая минимальная ставка будет действовать весь первый год, а начиная со второго года она вырастет до 15,9% годовых (что рассчитывается как СР+6,65). При этом для покупки Geely Cityray будущему владельцу необходимо внести обязательный первоначальный взнос в размере не менее 25% от стоимости машины. Что касается флагманского Geely Monjaro, то оформить кредит на текущих условиях теперь можно в двух комплектациях — Luxury plus и Flagship plus.

Параллельно с этим банк пересмотрел условия для других популярных моделей бренда, изменив сроки и ставки льготных периодов. Так, при покупке автомобилей марки Belgee пониженная ставка в первые два года составит 4,9% для моделей X50 и X70. Для версий X50+ и гибрида X80 PHEV грейс-период продлен до трех лет, но ставка по нему будет выше — 7,5% годовых. Как только льготные периоды для этих машин закончатся, ставка вернется к стандартным 17% годовых (СР+ 7,75 п.п.).

Помимо запуска новых льготных предложений, банк также скорректировал условия финансирования для других моделей Geely. Отныне вместительный семейный кроссовер Geely Okavango станет доступен в кредит исключительно для многодетных семей. Кроме того, финансовое учреждение приняло решение полностью исключить из действующей программы кредитования электромобиль Geely E8.