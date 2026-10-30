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Банковские новости РБ
НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНОБАНКА ОТКРЫЛОСЬ В МОЗЫРЕ
12:11 02.11.2026
ОАО «Технобанк» открыло в Мозыре расчетно-кассовый центр (ТЦ Global Market, б-р Дружбы, 11а).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка в новом отделении можно отправить и получить денежные переводы – в том числе банковские через SWIFT, а также через популярные международные сервисы MoneyGram, Юнистрим или Золотая Корона. Кроме того, клиенты могут обменять валюту, оформить кредиты и вклады, совершить все необходимые платежи.
Технобанк предлагает клиентам полную линейку платежных карт Visa, Mastercard, Белкарт от стандартных до премиального уровня, с бонусами, мани-бэком и возможностью подключения популярных сервисов бесконтактной оплаты смартфоном – Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и других.
Также расчетно-кассовый центр оказывает полный комплекс услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: расчётное-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, бизнес-карты.
Новое отделение получило не только удобное расположение, отличное техническое оснащение, но и приятный уютный дизайн. Система «электронной очереди» поможет избежать ожидания, а квалифицированные и приветливые работники предоставят консультацию и помогут решить вопросы по любым финансовым продуктам, услугам и сервисам банка.
Режим работы отделения:
Кассовое обслуживание: понедельник – воскресенье с 10:00 до 18:45.
Обслуживание физических лиц: понедельник – четверг с 10:00 до 18:30; пятница с 10:00 до 17:15; суббота – воскресенье выходной.
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