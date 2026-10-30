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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
09:11 02.11.2026
Банк БелВЭБ с 30 октября 2026 года снизил ставки по потребительским кредитам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, по кредиту на потребительские нужды на срок от 7 до 84 месяцев она теперь составляет 16,94% годовых (СР + 7,69 п.п.). Кредит можно оформить на сумму до 120 тыс. рублей.
Такой же размер ставки действует и при оформлении кредита с обеспечением. Максимальная сумма кредита не ограничена фиксированным потолком. Банк индивидуально рассчитывает лимит по доходам, кредитной истории и текущей долговой нагрузке. Срок кредитования – от 2 до 10 лет.
Также снижена ставка по кредитам на покупку автомобилей. Начиная со второго месяца ставка составит 16,94% годовых (СР + 7,69 п.п.). Кредит предоставляется на покупку новых и б/у автомобилей на срок до 10 лет.
Ставка по рефинансированию потребительских кредитов также снижена до 16,94% годовых (СР + 7,69 п.п.). Максимальная сумма – до 100 тыс. рублей.
Дешевле стал и потребительский кредит онлайн: ставка снижена до 16,94% годовых (СР + 7,69 п.п.) на срок от 7 до 84 месяцев. Кредит оформляется в приложении UP Online на сумму до 50 тыс. рублей.
Кредитную карту в Банке БелВЭБ теперь также оформляют под 16,94% годовых (СР + 7,69 п.п.).
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