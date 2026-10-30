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Банковские новости РБ


В СЕНТЯБРЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ В БЕЛАРУСИ СНИЗИЛИСЬ ПРИ СОХРАНЕНИИ ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТИ ВКЛАДОВ


16:35 30.10.2026

В сентябре 2026 года банки Беларуси продолжили поддерживать привлекательные условия по рублевым сбережениям населения. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.

Наиболее высокий уровень доходности отмечался по безотзывным депозитам граждан в национальной валюте на срок свыше трех лет — средняя процентная ставка по ним сложилась на уровне 14% годовых. В целом же по всем новым срочным рублевым вкладам физических лиц средний показатель составил 10,4% годовых.

Параллельно со стабильностью на рынке депозитов регулятор отметил снижение стоимости заемных средств. Средняя процентная ставка по новым рыночным кредитам для юридических лиц в национальной валюте впервые опустилась до однозначной величины, составив 9,7% годовых по сравнению с 10,1% в августе.

Смягчение условий затронуло и розничное кредитование, где средняя ставка по новым займам для населения снизилась с августовских 14,1% до 13,9% годовых.
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