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Банковские новости РБ
ГОЛОВЧЕНКО: ЗАМЕДЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ ОЖИВИТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СПРОС В БЕЛАРУСИ
16:17 29.10.2026
Замедление инфляции и снижение процентных ставок - существенные факторы оживления инвестиционного спроса со стороны субъектов хозяйствования. Об этом заявил председатель Правления Национального банка Беларуси Роман Головченко, сообщает пресс-служба регулятора.
«Касательно Беларуси могу сказать, что мы идем ниже нашей цели. На данный момент показатель инфляции - 4,6%. Это дает нам возможность в том числе формировать более низкие ставки по кредитам. Очень отрадно для нас то, что мы вышли на однозначные процентные ставки по кредитам, предлагаемым юрлицам, - 9,7%», - отметил глава Нацбанка
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