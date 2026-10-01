Банковские новости РБ

ГОЛОВЧЕНКО: ЗАМЕДЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ ОЖИВИТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СПРОС В БЕЛАРУСИ

16:17 29.10.2026 Замедление инфляции и снижение процентных ставок - существенные факторы оживления инвестиционного спроса со стороны субъектов хозяйствования. Об этом заявил председатель Правления Национального банка Беларуси Роман Головченко, сообщает пресс-служба регулятора. «Касательно Беларуси могу сказать, что мы идем ниже нашей цели. На данный момент показатель инфляции - 4,6%. Это дает нам возможность в том числе формировать более низкие ставки по кредитам. Очень отрадно для нас то, что мы вышли на однозначные процентные ставки по кредитам, предлагаемым юрлицам, - 9,7%», - отметил глава Нацбанка