В условиях масштабных внешних вызовов взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза приобрело особое стратегическое значение. Об этом заявил председатель Правления Национального банка Республики Беларусь Роман Головченко, открывая 31-е заседание Консультационного совета по валютной политике стран ЕАЭС, сообщает пресс-служба регулятора.

Он подчеркнул, что для государств-участников сейчас крайне важно расширять расчеты в национальных валютах, поскольку это напрямую снижает валютные риски и минимизирует транзакционные издержки.

Положительный эффект от укрепления интеграционных связей наглядно подтверждается текущей экономической статистикой. Динамика взаимной торговли демонстрирует высокую устойчивость экономик стран союза к внешнему давлению. На этом фоне доля платежей в национальных валютах ЕАЭС во взаимных расчетах за экспорт и импорт товаров и услуг уже достигла внушительных 93,5%.

Важно отметить, что такой масштабный переход на внутренние валюты происходит без административного давления. По словам главы Нацбанка Беларуси, сегодня рыночные механизмы сами стимулируют этот процесс. Бизнес самостоятельно выбирает надежные и предсказуемые финансовые инструменты, полностью исключая необходимость какого-либо принуждения со стороны государства.