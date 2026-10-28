Национальный банк Беларуси снизил расчетные величины стандартного риска (РВСР) на ноябрь 2026 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Данное решение напрямую повлияет на стоимость заемных средств и доходность по сбережениям в коммерческих банках страны, сделав кредиты более доступными, а ставки по новым долгосрочным вкладам — умеренными.

Для населения главным изменением станет ощутимое смягчение условий по потребительским кредитам и займам на недвижимость. Так, показатель РВСР для новых кредитов физическим лицам (за исключением льготных) снижается с 17,65% до 16,94% годовых.

Одновременно с этим Нацбанк скорректировал планку доходности по сберегательным инструментам граждан в национальной валюте. Для новых срочных безотзывных рублевых вкладов со сроком от одного года до трех лет регулятор установил показатель на уровне 12,17% годовых вместо прежних 12,60%, а для аналогичных депозитов на срок свыше трех лет — 14,33% вместо 14,50%.

Послабления затронут и реальный сектор экономики, что призвано стимулировать деловую активность и инвестиции. В частности, для новых инвестиционных кредитов юридических лиц (кроме льготных) ставка РВСР уменьшается с 10,45% до 10,07% годовых.

В свою очередь, для иных видов новых кредитов предприятиям и организациям, не связанных с инвестициями и не имеющих льготного статуса, верхняя планка стандартного риска опустится с 11,79% до 11,39% годовых.