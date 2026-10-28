ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СНИЗИЛ РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СТАНДАРТНОГО РИСКА НА НОЯБРЬ 2026 ГОДА


11:29 29.10.2026

Национальный банк Беларуси снизил расчетные величины стандартного риска (РВСР) на ноябрь 2026 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Данное решение напрямую повлияет на стоимость заемных средств и доходность по сбережениям в коммерческих банках страны, сделав кредиты более доступными, а ставки по новым долгосрочным вкладам — умеренными.

Для населения главным изменением станет ощутимое смягчение условий по потребительским кредитам и займам на недвижимость. Так, показатель РВСР для новых кредитов физическим лицам (за исключением льготных) снижается с 17,65% до 16,94% годовых.

Одновременно с этим Нацбанк скорректировал планку доходности по сберегательным инструментам граждан в национальной валюте. Для новых срочных безотзывных рублевых вкладов со сроком от одного года до трех лет регулятор установил показатель на уровне 12,17% годовых вместо прежних 12,60%, а для аналогичных депозитов на срок свыше трех лет — 14,33% вместо 14,50%.

Послабления затронут и реальный сектор экономики, что призвано стимулировать деловую активность и инвестиции. В частности, для новых инвестиционных кредитов юридических лиц (кроме льготных) ставка РВСР уменьшается с 10,45% до 10,07% годовых.

В свою очередь, для иных видов новых кредитов предприятиям и организациям, не связанных с инвестициями и не имеющих льготного статуса, верхняя планка стандартного риска опустится с 11,79% до 11,39% годовых.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2026
валюта курс
EUR 3.2771
USD 2.9458
RUB 3.6622
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2791 -0.0056
USD 2.9458 +0.0002
RUB 3.6622 +0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2860 3.2880
USD 2.9430 2.9475
RUB 3.2880 3.4790
подробнее

Конвертация в банках
на 29.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1145 1.1162
EUR/RUB 90.2500 93.9600
USD/RUB 80.8500 84.4570
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте