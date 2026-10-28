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Банковские новости РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СНИЗИЛ РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СТАНДАРТНОГО РИСКА НА НОЯБРЬ 2026 ГОДА
11:29 29.10.2026
Национальный банк Беларуси снизил расчетные величины стандартного риска (РВСР) на ноябрь 2026 года, сообщает пресс-служба регулятора.
Данное решение напрямую повлияет на стоимость заемных средств и доходность по сбережениям в коммерческих банках страны, сделав кредиты более доступными, а ставки по новым долгосрочным вкладам — умеренными.
Для населения главным изменением станет ощутимое смягчение условий по потребительским кредитам и займам на недвижимость. Так, показатель РВСР для новых кредитов физическим лицам (за исключением льготных) снижается с 17,65% до 16,94% годовых.
Одновременно с этим Нацбанк скорректировал планку доходности по сберегательным инструментам граждан в национальной валюте. Для новых срочных безотзывных рублевых вкладов со сроком от одного года до трех лет регулятор установил показатель на уровне 12,17% годовых вместо прежних 12,60%, а для аналогичных депозитов на срок свыше трех лет — 14,33% вместо 14,50%.
Послабления затронут и реальный сектор экономики, что призвано стимулировать деловую активность и инвестиции. В частности, для новых инвестиционных кредитов юридических лиц (кроме льготных) ставка РВСР уменьшается с 10,45% до 10,07% годовых.
В свою очередь, для иных видов новых кредитов предприятиям и организациям, не связанных с инвестициями и не имеющих льготного статуса, верхняя планка стандартного риска опустится с 11,79% до 11,39% годовых.
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