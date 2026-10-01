Банковские новости РБ

В КАССЫ НАЦБАНКА БЕЛАРУСИ 29 ОКТЯБРЯ ПОСТУПЯТ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «СТАРАДАРОЖСКІ СТРОЙ»

17:21 28.10.2026 В кассы Национального банка Беларуси 29 октября поступят памятные монеты «Старадарожскі строй» серии «Беларускі народны касцюм», сообщает пресс-служба регулятора. Приобрести памятные экземпляры можно будет в Минске по адресу: улица Толстого, 6. Стоимость медно-никелевой монеты номиналом 1 рубль установлена на уровне 55 рублей, в то время как более ценный серебряный вариант номиналом 20 рублей обойдется покупателям в 410 рублей.