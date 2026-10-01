В Минске 4 ноября состоится митап СберПрактик, посвященный роли принципов устойчивого развития в современном бизнесе. Собственники и руководители компаний обсудят, как ESG-стратегия помогает масштабировать деятельность, привлекать финансирование и находить новых партнеров.

На мероприятии Сбер, возглавляющий национальный ESG-рэнкинг, представит собственный опыт внедрения принципов устойчивого развития и расскажет, почему ESG становится одним из факторов долгосрочной конкурентоспособности.

Участники рассмотрят глобальные изменения в ESG-регулировании и возможности, которые оно открывает для бизнеса. Отдельное внимание уделят формированию новых ниш для роста, минимизации ESG-рисков и развитию ответственного финансирования.

В программе также запланирована панельная дискуссия с участием Министерства экономики, Белорусской валютно-фондовой биржи, Сети Глобального договора ООН в Беларуси и агентства «БИК Рейтингс». Эксперты обсудят преимущества ESG-ориентированного бизнеса и практические подходы к реализации устойчивой стратегии.

В ходе митапа представят цифровую ESG-платформу Сбера, созданную в партнерстве с Сетью Глобального договора ООН в Беларуси. Участникам продемонстрируют, как с помощью этого инструмента провести ESG-самодиагностику компании за 20 минут.

СберПрактик – формат открытого диалога между бизнесом и экспертами. Участники смогут не только узнать о готовых решениях, но и задать вопросы специалистам, которые ежедневно работают с финансами, технологиями и корпоративными командами.

Митап пройдет по адресу: Минск, пр. Независимости, 32А/1, Сбер Банк. Участие бесплатное. Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте или через персонального менеджера.