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Банковские новости РБ


МТБАНК ПРОВЕДЕТ В МИНСКЕ БЕСПЛАТНЫЙ БИЗНЕС-ИНТЕНСИВ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ


13:47 28.10.2026

Интенсив «Бизнес-разборы» для предпринимателей, собственников бизнеса и всех, кто интересуется темой развития своего дела пройдет 5 ноября В Минске. Вместо абстрактной теории участники разберут реальные кейсы компаний, найдут скрытые точки роста и выработают сильные управленческие решения. Организатором мероприятия выступает МТбанк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, бизнес-разборы проходят в формате открытого интерактива, где каждый участник вовлечен в процесс. В рамках встречи эксперты-практики проанализируют два реальных бизнес-кейса, выявят скрытые проблемы, оценят возможные стратегии бизнеса и дадут свои рекомендации.

В роли экспертов выступят:

● Евгений Нупрейчик – директор по малому и среднему бизнесу ЗАО «МТбанк». Поделится финансовой и управленческой экспертизой, а также системными подходами к решению задач МСБ;

● Иван Бондарев – основатель ООО «Умный климат», блогер и спортсмен. Представит практический взгляд на развитие компании со стороны предпринимательского сообщества;

● Павел Гончаревич – директор и собственник производственной компании «РБУ № 2», обладатель степеней MBA, EMBA и DBA. Оценит кейсы с позиции руководителя производственного сектора и эксперта в системном управлении.

Для участников это возможность получить независимый аудит своего подхода, перенять опыт других собственников и найти новые инструменты для развития своего дела. Даже если ваш бизнес не участвует в разборе, вы можете прийти на мероприятие в качестве зрителя.

Вход свободный, но только при предварительной регистрации.

Время: 10:00–14:00.

Место: Конференц-зал IBB, зал «Европа», г. Минск, просп. Газеты «Правда», 11.
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