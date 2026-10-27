Новый сезон цикла практических встреч для предпринимателей и руководителей «Гроуинг. бизнес-среда 2.0» стартовал в Минске. Генеральным партнером проекта выступает банк ВТБ (Беларусь).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, проект объединяет возможность получать новые знания, обмениваться опытом, находить полезные контакты и обсуждать актуальные задачи бизнеса. В втором сезоне запланировано десять встреч с экспертами, посвященных развитию компаний и управленческих компетенций.

Первая встреча была посвящена уверенной речи как инструменту управления. Участники разобрали типичные сложности делового общения, обсудили способы аргументированно отстаивать свою позицию и познакомились с инструментами, которые помогают выстраивать эффективный диалог в рабочих ситуациях.

«Для нас важно поддерживать проекты, которые помогают предпринимателям и руководителям развиваться, находить новые подходы и превращать знания в реальные действия. Именно из таких шагов складывается движение вперед — и отдельного человека, и бизнеса в целом», — отметил заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.

ВТБ (Беларусь) последовательно поддерживает деловые и образовательные инициативы, способствующие развитию бизнеса и формированию современной предпринимательской среды.