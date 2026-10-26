От удержания команд до ESG и циркулярной экономики – такие темы обсуждали 22 октября 2026 года в Минске на деловом мероприятии, посвященном трансформации строительного бизнеса. Конференция «Навигатор трансформации стройбизнеса: циркулярная экономика, комплексная цифровизация, AI и финансовая эффективность с Белагропромбанком» была организована экосистемой Igrow для предпринимателей и стартаперов, руководителей и собственников строительных компаний, специалистов по экологии и устойчивому развитию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, в качестве спикеров конференции выступили ведущие эксперты строительной отрасли Беларуси, которые предложили участникам не набор отдельных инструментов решения бизнес-задач, а целостный маршрут преобразования: от удержания команды до ESG-трансформации.

Первый блок конференции был посвящен главному ресурсу любой стройки – людям. В условиях кадрового дефицита выигрывает не тот, кто быстрее нанимает людей на работу, а тот, кто умеет их удерживать, особенно новичков. О типичных ошибках адаптации, которые совершают даже сильные руководители, и о профилактике выгорания команд рассказала соучредитель агентства систематизации бизнеса, специалист в подборе и адаптации IT-специалистов высокого уровня Галина Гурленя. Далее разговор перешел к системе показателей: если команда – это фундамент, то эффективность бизнеса требует метрик, и не только финансовых. Об искусственном интеллекте не как о модном хайпе, а как об аналитике, который не спит, не ошибается в формулах и не просит зарплату, а также о том, с каких пяти метрик начать свой бизнес строительной компании, если сегодня все считают только выручку и прибыль, и где AI уже дает эффект, а где пока остаются лишь красивые обещания, рассказал эксперт по систематизации бизнеса Александр Бриленок.

Особое место на форуме заняла презентация первой в Беларуси цифровой аутлет-площадки для покупки и продажи строительных остатков, материалов со скидками – проекта Secondstroy, который является участником республиканской конкурсной программы Белагропромбанка «Стартап-марафон» в текущем году. Данный проект решает знакомую каждому строителю проблему: после завершения объектов остаются неиспользованные материалы, которые годами лежат на складах мертвым грузом, и линейная модель «купи – построй – выбрось» больше не работает. Остатки после объектов, ошибки закупок и неликвиды – это двойные убытки: стоимость хранения плюс упущенная выгода, а старые методы продажи через доски объявлений и своих менеджеров часто не дают результата. О том, как превратить «мертвый груз» в дополнительный источник дохода, с чего начать оцифровку склада, если учет до сих пор ведется в Excel, и как оценить объем неликвидов, рассказал основатель проекта, предприниматель с более чем 20-летним стажем в строительном бизнесе Алексей Диденко.

Завершил программу блок о ESG-трансформации: как отметили эксперты, устойчивость бизнеса в 2026 году требует еще одного контура, причем важно не копировать западные сертификаты, а работать в белорусском правовом поле. ESG без мифов – это энергоэффективность, позволяющая меньше платить за ресурсы, материалы с подтвержденными характеристиками, чтобы не переделывать и не нести убытки, управление отходами, чтобы не платить за вывоз того, что можно использовать, охрана труда, чтобы люди не уходили и не травмировались, а также прозрачная политика и раскрытие информации, чтобы с компанией хотели работать крупные заказчики. О том, как запустить ESG-трансформацию в строительной отрасли, какие три контура – экологический, социальный и управленческий – самые чувствительные для строительного бизнеса и как сформулировать критерии для товаров, работ и услуг так, чтобы не ограничить конкуренцию, рассказала специалист по ESG и устойчивому развитию, помогающая бизнесу внедрять ESG-практики с опорой на реальную правовую базу, Ирина Сакович.

Подводя итоги мероприятия, менеджер Управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Татьяна Крутько отметила: «Благодаря конференции мы увидели, что циркулярная экономика, цифровизация и искусственный интеллект работают вместе, выстраиваясь в единый навигатор трансформации: люди, метрики, ресурсы, AI, ESG. Финансовая эффективность является сквозной нитью этого маршрута, и Белагропромбанк поддерживает ее через партнерство с отраслью, развитие программы «Стартап-марафон» и поддержку практических инициатив, подобных проекту Secondstroy. Мы убеждены, что будущее строительного бизнеса Беларуси за теми компаниями, которые уже сегодня думают об устойчивости, управляемости и ответственности, и банк готов быть надежным финансовым партнером на каждом этапе этого пути».

После завершения конференции участников пригласили на нетворкинг, к стендам партнеров и к живому общению со спикерами.