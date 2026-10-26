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Банковские новости РБ


В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОПЛАТУ ТРУДА В БАНКАХ


11:04 27.10.2026

Национальным банком Республики Беларусь совершенствуются нормы, регулирующие оплату труда в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, выплату годового бонуса, а также полноту представления информации об оплате труда.

Соответствующее решение принято постановлением от 23 октября 2026 г. № 219 ”Об оплате труда в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях“, которое вступит в силу с 1 января 2027 г. и заменит постановление Правления от 11 сентября 2013 г. № 524 ”О некоторых вопросах оплаты труда“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, постановлением № 219, в частности, закреплены нормы, учитывающие наработанную практику, уточнена форма отчетности по показателям оплаты труда, предоставляемая банками в Национальный банк на ежемесячной основе, изменен порядок выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса руководителям банка, конкретизированы отдельные положения для их однозначного толкования.
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