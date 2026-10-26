Национальный банк Республики Беларусь и Банк Монголии намерены сосредоточиться на поддержке масштабной дорожной карты, подписанной в Минске, сообщает пресс-служба белорусского регулятора.

Договоренность о развитии стратегического партнерства финансовых регуляторов была достигнута по итогам официальных переговоров президентов двух стран. Дальнейшие шаги по укреплению межбанковских связей для обеспечения будущих проектов детально обсудили первый заместитель председателя Правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров и Управляющий Банком Монголии Санжаагийн Наранцогт.

Белорусский финансовый регулятор нацелен на создание эффективных механизмов взаимодействия, которые помогут реализовать потенциал подписанного документа. По словам Александра Егорова, центробанки двух стран будут активно способствовать выполнению пунктов дорожной карты, что призвано открыть новые перспективные направления для совместных инициатив и взаимных расчетов.

В свою очередь, монгольская сторона подтвердила готовность к выстраиванию оперативного межбанковского диалога. Как заявил глава Банка Монголии Санжаагийн Наранцогт, лидеры обоих государств обозначили взаимодействие регуляторов как важнейший инструмент для укрепления финансового сотрудничества, поэтому ведомство приложит все усилия для эффективной совместной работы.