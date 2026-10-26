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Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОДДЕРЖАЛ ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЙ ТУРФОРУМ


09:35 27.10.2026

Первый белорусско-китайский туристический форум «Партнерство и путешествия без границ», объединивший представителей государственных органов, туристической отрасли и деловых кругов двух стран, прошел в Бресте. Генеральным партнером мероприятия выступил банк ВТБ (Беларусь).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, деловая программа форума включала тематические дискуссии, презентации туристического потенциала Беларуси и Китая, а также переговоры между представителями туристических компаний, гостиничного бизнеса и профильных организаций. Участники обсудили развитие совместных маршрутов, транспортной логистики, гостиничной инфраструктуры, внедрение цифровых решений и создание новых туристических продуктов. Отдельное внимание уделено возможностям Брестской области.

«Развитие международного туризма — это не только новые маршруты и впечатления, но и новые деловые связи, инвестиции и возможности для предпринимателей. Беларусь и Китай обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества, а такие площадки помогают превращать общие интересы в конкретные проекты. Для нас важно быть частью этого процесса, поддерживать инициативы, которые объединяют людей, открывают новые перспективы для бизнеса и способствуют развитию экономики», — рассказывает заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.

Глубокая экспертиза ВТБ (Беларусь) и выстроенные каналы для работы с ключевым азиатским рынком помогают белорусскому бизнесу осваивать новые направления. Дополнительную информацию о международных денежных переводах для бизнеса можно получить по телефону 7609 или у персонального менеджера ВТБ (Беларусь).
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