Первый белорусско-китайский туристический форум «Партнерство и путешествия без границ», объединивший представителей государственных органов, туристической отрасли и деловых кругов двух стран, прошел в Бресте. Генеральным партнером мероприятия выступил банк ВТБ (Беларусь).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, деловая программа форума включала тематические дискуссии, презентации туристического потенциала Беларуси и Китая, а также переговоры между представителями туристических компаний, гостиничного бизнеса и профильных организаций. Участники обсудили развитие совместных маршрутов, транспортной логистики, гостиничной инфраструктуры, внедрение цифровых решений и создание новых туристических продуктов. Отдельное внимание уделено возможностям Брестской области.

«Развитие международного туризма — это не только новые маршруты и впечатления, но и новые деловые связи, инвестиции и возможности для предпринимателей. Беларусь и Китай обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества, а такие площадки помогают превращать общие интересы в конкретные проекты. Для нас важно быть частью этого процесса, поддерживать инициативы, которые объединяют людей, открывают новые перспективы для бизнеса и способствуют развитию экономики», — рассказывает заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.

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