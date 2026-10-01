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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ СНЯЛ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ДОСТУПУ К СДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗ ДРУГИХ СТРАН
16:31 26.10.2026
Банк БелВЭБ завершил комплекс мероприятий по обеспечению кибербезопасности, направленных на защиту от глобальной киберугрозы, затронувшей организации по всему миру (критические уязвимости языка программирования РНР).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ограничения по доступу к системе дистанционного банковского обслуживания юридических лиц из иностранных сегментов интернета сняты.
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