Банковские новости РБ

БАНК БЕЛВЭБ СНЯЛ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ДОСТУПУ К СДБО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

16:31 26.10.2026 Банк БелВЭБ завершил комплекс мероприятий по обеспечению кибербезопасности, направленных на защиту от глобальной киберугрозы, затронувшей организации по всему миру (критические уязвимости языка программирования РНР). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ограничения по доступу к системе дистанционного банковского обслуживания юридических лиц из иностранных сегментов интернета сняты.