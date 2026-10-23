Сегодня смартфон – это не просто средство связи, а буквально наш цифровой кошелек. В нем хранится все: от личных фото до банковских приложений с доступом к персональным данным. Потерять такой гаджет или случайно «поймать» вирус – значит открыть мошенникам прямой доступ к своим деньгам. МТбанк собрал основные правила цифровой гигиены, которые помогут защитить сбережения и личные данные от несанкционированного доступа.

Начните с защиты самого смартфона

Первый уровень защиты – блокировка устройства. В МТбанке рекомендуют использовать сложный пароль для входа или биометрию, например Face ID или Touch ID.

Графический ключ или биометрия сами по себе не защищают приложение напрямую. Однако блокировка экрана смартфона – это базовая мера цифровой гигиены, которая создает необходимый первичный барьер для безопасности любых данных, включая мобильный банкинг.

Это особенно важно при потере устройства. Если смартфон попадет в руки к посторонним, заблокированный экран не позволит им легко получить доступ к личным данным и банковским приложениям.

Также рекомендуется заранее настроить удаленное управление устройством. В случае кражи или утери смартфона вы сможете дистанционно заблокировать его или полностью стереть все данные. Это критически важно для защиты мобильного банкинга Moby и других финансовых сервисов, доступ к которым может остаться на телефоне.

Еще один полезный совет – разместить на экране блокировки сообщение с контактами доверенного лица (например, с номером телефона супруга, родителя или друга). Сама по себе эта надпись не защитит данные, но поможет нашедшему быстрее связаться с вами и вернуть смартфон.

Не забывайте и про обновления. Установка актуальных версий операционной системы и приложений помогает устранить уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Публичный Wi-Fi – не место для банковских операций

Бесплатный интернет в кафе, аэропорту, гостинице или общественном транспорте кажется удобным, но использовать его для финансовых операций не стоит.

Подключаясь к непроверенной публичной Wi-Fi-сети, вы рискуете столкнуться с перехватом данных или попасть на поддельную страницу.

Мошенники могут создавать сети с названиями, похожими на настоящие, – например, на Wi-Fi кафе или торгового центра. Поэтому для входа в мобильный или интернет-банк и проведения финансовых операций лучше использовать мобильный интернет или проверенную Wi-Fi-сеть.

Внимательно относитесь к приложениям

Одна из распространенных угроз – вредоносные программы, которые маскируются под измененные версии продуктов, обновления или сторонние сервисы.

В МТбанке рекомендуют устанавливать приложения только из официальных магазинов, таких как Google Play, App Store, Huawei AppGallery и RuStore. Не следует скачивать программы по ссылкам из SMS, мессенджеров или с неизвестных сайтов.

При установке приложения важно обращать внимание не только на его название, но и на запрашиваемые разрешения. Особое внимание стоит уделять приложениям, которые требуют: доступ к SMS, звонкам, контактам, экрану и его записи; возможности читать или получать сообщения, удаленно управлять устройством; разрешение на использование специальных возможностей.

Если простое приложение запрашивает слишком много разрешений, стоит задуматься, действительно ли ему нужен такой доступ.

Проверяйте сайты и продавцов перед оплатой

Сегодня мошенники активно используют поддельные интернет-магазины, страницы продавцов и аккаунты в социальных сетях. Такие ресурсы с первого взгляда сложно отличить от настоящих.

Перед вводом данных карты всегда проверяйте URL-адрес сайта. Не вводите реквизиты карты на сомнительных ресурсах, особенно если предложение сопровождается обещанием «суперскидки», неожиданной выплаты или другого слишком выгодного условия.

Если ссылка пришла в SMS или мессенджере, безопаснее не переходить по ней, а самостоятельно найти официальный сайт компании.

МТбанк также рекомендует с осторожностью стоит относиться и к продавцам в социальных сетях. Если аккаунт вызывает сомнения, его можно проверить с помощью сервиса «Проверь.Бел». Он работает в тандеме с правоохранительными органами и другими субъектами обеспечения национальной безопасности страны.

Помните: безопасность ваших денег начинается со смартфона, поэтому цифровая гигиена и внимательное отношение к любым подозрительным действиям должны стать такой же привычкой, как проверка баланса или подтверждение платежа.