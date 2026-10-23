ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ВЫПУСТИЛ ПЛАТЕЖНЫЕ СТИКЕРЫ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНЫХ ОПЕРАЦИЙ


09:26 26.10.2026

ОАО «Белгазпромбанк» предлагает своим клиентам новый продукт, который представляет альтернативу для быстрых бесконтактных операций – платежные стикеры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, платежные стикеры станут «запасным ключом» к счету в ситуации, когда телефон разряжен, карточки нет под рукой или Pay-сервисы недоступны.

Внутри каждого платежного стикера встроен чип EMV, который обеспечивает криптографическую защиту каждой совершенной вами операции и хранит в себе обязательные атрибуты карты. А NFC-антенна позволяет бесконтактно взаимодействовать чипу EMV с платежным терминалом при совершении операции. Поэтому принцип работы схож с банковской картой: достаточно поднести стикер к терминалу, чтобы совершить оплату.

Еще одним «технологическим преимуществом» стала безопасность этого формата – на стикере нет видимых реквизитов, и полный номер карты знаете только вы. При совершении операций выше определенной суммы (в настоящее время это 80 бел.руб.) терминал попросит ввести PIN-код. Управление стикером, как и любой другой карточкой Белгазпромбанка, в том числе установление лимитов, контроль за расходными операциями, оплата в ЕРИП или переводы, мгновенная блокировка стикера при компрометации или утере доступны онлайн в DailyFin/WEB DailyFin, Интернет-банке.

Новый платежный инструмент сохраняет функционал и возможности карты, к которой привязан:

по карте Visa Cashalot с платежным стикером доступен кэшбэк до 10% в более чем 11000 магазинах-партнерах по всей Беларуси и до 1% – вне партнерской сети;

по карте Mastercard Standard с платежным стикером – подключение к бонусной программе «Бусы» и получение до 20% бонусными баллами при расчете стикером.

Выпустить платежный стикер можно всего за 15 BYN. А при заказе в DailyFin/WEB DailyFin, Интернет-банке, вы получите его по почте вместе с набором из трех наклеек для кастомизации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.10.2026
валюта курс
EUR 3.2995
USD 2.9460
RUB 3.6597
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2997 -0.0213
USD 2.9460 -0.0083
RUB 3.6597 +0.0137
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2900 3.3050
USD 2.9470 2.9500
RUB 3.4767 3.6470
подробнее

Конвертация в банках
на 26.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1230
EUR/RUB 90.4000 94.6713
USD/RUB 80.5000 84.5234
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте