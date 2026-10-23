ОАО «Белгазпромбанк» предлагает своим клиентам новый продукт, который представляет альтернативу для быстрых бесконтактных операций – платежные стикеры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, платежные стикеры станут «запасным ключом» к счету в ситуации, когда телефон разряжен, карточки нет под рукой или Pay-сервисы недоступны.

Внутри каждого платежного стикера встроен чип EMV, который обеспечивает криптографическую защиту каждой совершенной вами операции и хранит в себе обязательные атрибуты карты. А NFC-антенна позволяет бесконтактно взаимодействовать чипу EMV с платежным терминалом при совершении операции. Поэтому принцип работы схож с банковской картой: достаточно поднести стикер к терминалу, чтобы совершить оплату.

Еще одним «технологическим преимуществом» стала безопасность этого формата – на стикере нет видимых реквизитов, и полный номер карты знаете только вы. При совершении операций выше определенной суммы (в настоящее время это 80 бел.руб.) терминал попросит ввести PIN-код. Управление стикером, как и любой другой карточкой Белгазпромбанка, в том числе установление лимитов, контроль за расходными операциями, оплата в ЕРИП или переводы, мгновенная блокировка стикера при компрометации или утере доступны онлайн в DailyFin/WEB DailyFin, Интернет-банке.

Новый платежный инструмент сохраняет функционал и возможности карты, к которой привязан:

по карте Visa Cashalot с платежным стикером доступен кэшбэк до 10% в более чем 11000 магазинах-партнерах по всей Беларуси и до 1% – вне партнерской сети;

по карте Mastercard Standard с платежным стикером – подключение к бонусной программе «Бусы» и получение до 20% бонусными баллами при расчете стикером.

Выпустить платежный стикер можно всего за 15 BYN. А при заказе в DailyFin/WEB DailyFin, Интернет-банке, вы получите его по почте вместе с набором из трех наклеек для кастомизации.