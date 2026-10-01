Беларусбанк проводит плановую оптимизацию и реорганизацию своей структуры в Минске: с 24 октября 2026 года меняется подчиненность некоторых пунктов продаж учреждений банка, однако на клиентах это никак не отразится.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, из-за закрытия центра банковских услуг № 514 Беларусбанка в Минске отдел по работе с пенсионерами ЦБУ № 514 войдет в структуру столичного ЦБУ № 511. Некоторые действующие пункты продаж минских учреждений банка в зависимости от территориального расположения будут переподчинены, однако продолжат работу в привычном режиме по своим прежним адресам.

«Обращаем внимание, что все изменения носят исключительно внутренний административный характер и никак не повлияют на обслуживание клиентов-физических лиц: условия договоров, номера счетов, реквизиты для платежей и доступ к цифровым сервисам остаются неизменными, а все обязательства банка выполняются в полном объеме», - отметили в финучреждении.

Уточнить интересующую информацию можно в Контакт-центре Беларусбанка по телефону 147.