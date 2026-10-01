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Банковские новости РБ


НА ХАКАТОНЕ С МТБАНКОМ ПОБЕДИЛА КОМАНДА С ПРОТОТИПОМ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДЕТСКО-СЕМЕЙНОГО БАНКИНГА


14:40 23.10.2026

Как сделать банкинг полезным для всей семьи – с таким техническим заданием МТбанк вышел на очередной, 4-й по счету хакатон. Конкурс прошел совместно с партнерами – общественным объединением «Стартап Спейс» и Парком высоких технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТбанка, по итогам трехдневной работы победителями стала команда студентов из БГУ.

C приветственным словом выступили Независимый директор, начальник Комитета по стратегии МТбанка Татьяна Самойленко, начальник Секретариата Наблюдательного Совета ПВТ Анна Рябова и руководитель молодежного сообщества «Стартап Спейс» Егор Олиферко.

Три дня стартап-центр ПВТ был настоящей «лабораторией», где студенты создавали решения, которые сделают управление семейными финансами в мобильном приложении Moby проще, понятнее и интерактивнее.

Всего в хакатоне участвовали более 60 команд. В финал вышли 12, которым и предстояло защитить свои проекты перед экспертной комиссией. Жюри оценивало не только техническую проработку IT-решений, но и их реальную пользу для людей и, конечно, «экономику» продукта.

Победителями стали студенты БГУ, они выиграли 4 000 BYN, продемонстрировав прототип решения с продуманной механикой, наиболее соответствующий техническому заданию МТбанка. Второе место заняла одна из самых юных команд, в составе которой учащиеся лицея БГУ. Они получат 2 000 BYN. Третье место досталось также команде студентов из БГУ и БНТУ с игровой концепцией. Их денежный приз составил 1 000 BYN.

В хакатоне с МТбанком с 20 по 22 октября приняло участие рекордное количество участников – всего зарегистрировались около 250 студентов со всей Беларуси. Такие конкурсы для финансового учреждения – возможность вдохновиться свежим взглядом молодежи, дать начинающим специалистам пространство для роста и найти перспективные идеи и таланты, вместе с которыми можно создавать современные банковские сервисы для белорусов.
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