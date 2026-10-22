ВТБ (Беларусь) повысил лимит на снятие наличных в белорусских рублях в банкоматах банка по картам «Мир» банков-нерезидентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для держателей карт банков России, Казахстана и Китая доступный объем операций составляет до 500 базовых величин Республики Беларусь (до 22500 белорусских рублей на 23 октября 2026 года) по одной карте в месяц, для карт банков других стран — до 50 базовых величин Республики Беларусь (до 2250 белорусских рублей на 23 октября 2026 года).

«Мы пересмотрели условия проведения операций с наличными по картам иностранных банков, сделав их более комфортными для клиентов. В первую очередь это касается держателей карт платежной системы «Мир» банков России, Казахстана и Китая — для них установлен существенно более высокий объем доступных операций. При этом новые условия сохраняют понятный и прозрачный порядок использования карт в банкоматах ВТБ (Беларусь)», — отмечает начальник управления повышения эффективности сети и клиентского сервиса ВТБ (Беларусь) Денис Коцюба.