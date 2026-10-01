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Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ОБНОВЛЯЕТ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ


15:52 22.10.2026

ОАО «Белагропромбанк» с 22 октября 2026 года увеличивает срок кредитования строительства и приобретения жилья до 30 лет с процентной ставкой от 10,9% годовых и вводит новый способ погашения — аннуитетные платежи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты смогут распределить выплаты на более длительный период и выбрать подходящий порядок погашения с учетом семейного бюджета – дифференцированные или аннуитетные платежи.

Для клиентов, которые выбирают дифференцированные платежи, по кредитам на строительство и приобретение жилья ставка составит 10,9% годовых в первые 730 дней, а с 731-го дня — 15% годовых, или ставка рефинансирования плюс 5,75 процентного пункта.

При таком способе погашения основной долг выплачивается ежемесячно равными долями, а проценты начисляются на фактический остаток задолженности. По мере погашения долга процентная часть платежа постепенно уменьшается.

Также появляется возможность погашать задолженность аннуитетными платежами. Такой платеж включает часть основного долга и проценты, при этом общая сумма ежемесячного платежа остается одинаковой на протяжении всего срока погашения – это помогает равномерно распределить нагрузку на семейный бюджет.

При выборе аннуитетного способа погашения ставка составит 14,5% годовых — ставка рефинансирования Национального банка плюс 5,25 процентного пункта.

Для отдельных случаев предусмотрена более низкая ставка — 13,9% годовых, или ставка рефинансирования плюс 4,65 процентного пункта:

при строительстве или приобретении жилья в населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек;

при строительстве жилых помещений у государственного застройщика или приобретении у него жилья на первичном рынке.

Срок до 30 лет и такие же процентные ставки будут предусмотрены и по кредиту на приобретение жилых помещений онлайн. Он предназначен для покупки индивидуального жилого дома или квартиры на вторичном рынке и погашается дифференцированными платежами.

Также изменятся условия рефинансирования кредитов на недвижимость, полученных в других банках. В первые 366 дней ставка составит 10,9% годовых, а с 367-го дня — 15,25% годовых, ставка рефинансирования плюс 6 процентных пунктов.

Получить консультацию и подобрать подходящий вариант кредитования можно в подразделениях банка или по номеру 136.
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