ОАО «Белгазпромбанк» запустило новую премиальную карту «Белкарт Максимум».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый финансовый продукт ориентирован на клиентов, которые ценят комфорт, стремятся оптимизировать свое время и хотят получать расширенный пакет возможностей от привычных банковских услуг. Премиальные привилегии карточки доступны держателям как в повседневной жизни, так и во время зарубежных поездок.

Для любителей путешествий банк предусмотрел внушительный набор бонусов в дорожной логистике. Владельцы карт могут бесплатно пользоваться услугой Fast Track в Национальном аэропорту Минск без ограничений по количеству раз, бесплатно упаковывать багаж, а также заказывать трансфер в аэропорт и обратно со скидкой 25%. Кроме того, клиентам доступна приоритетная регистрация на рейсы авиакомпании «Белавиа» и бесплатный доступ в более чем 1 100 бизнес-залов по всему миру.

Выгодные условия обслуживания действуют и при совершении ежедневных покупок. За любые оплаты по карте начисляется кэшбэк в размере 1%, а сами платежи можно проводить бесконтактно через приложение «Белкарт Pay». Держатели также получают скидки на аренду депозитарных ячеек, бесплатное SMS-информирование и доступ к специальной партнерской программе скидок платежной системы «Белкарт» наряду с участием в программе лояльности «Сфера».

В качестве дополнительных преимуществ банк предлагает круглосуточный консьерж-сервис для решения любых вопросов в любой точке мира. На остаток средств по счету начисляется до 3% годовых, а снимать наличные в любых банкоматах страны можно бесплатно в пределах 3 000 рублей в месяц. Оформление справок о наличии счета, в том числе на английском языке, также осуществляется без взимания платы.

Новинка уже доступна для оформления. Клиенты могут открыть «Белкарт Максимум» в рамках пакета операций «Премиум» либо выпустить ее на общих условиях в качестве расчетной или зарплатной карты.