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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ УЛУЧШИЛ УСЛОВИЯ ПАКЕТА «БИЗНЕС - ПРОМО» ДЛЯ МОЛОДЫХ КОМПАНИЙ И ИП
16:45 21.10.2026
Банк БелВЭБ значительно улучшил условия по пакету услуг «Бизнес-Промо»: вознаграждение за зачисление заработной платы снижено в 10 раз и теперь составляет 0,01% от суммы перечисления.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, зарплатный проект в пакете услуг «Бизнес - Промо» — это профессиональное решение для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ценят надежность и эффективность. Он обеспечивает безопасное и своевременное перечисление заработной платы, премиальных выплат, отпускных и иных доходов на счета сотрудников, а также выплату личного дохода предпринимателя.
Заключение договора зарплатного проекта происходит в день обращения, что позволяет начать работу без лишних задержек. Расчетные листки автоматически поступают в мобильное приложение UP Online, где каждый сотрудник может в любой момент проверить информацию о своих начислениях и выплатах, обеспечивая полную прозрачность процесса.
Мгновенное перечисление заработной платы на счета физических лиц в сочетании с минимизацией бумажного документооборота и сокращением обращений в бухгалтерию делают это решение одним из самых привлекательных предложений Банка БелВЭБ.
«Мы предлагаем инструмент, который объединяет надежность, удобство и клиенториентированный подход к управлению расчетами с персоналом», - отметили в финучреждении.
Пакет «Бизнес-Промо» разработан специально для компаний и ИП, которые работают менее 2 лет, когда каждый рубль на счету и необходимо вкладываться в развитие. «Бизнес-Промо» - это удобное решение для бизнеса, которое включает важнейшие операции для ведения деятельности по минимальной стоимости. Обновленные условия по зарплатному проекту (0,01%) дополняют одно из главных преимуществ пакета – 6 месяцев практически бесплатной работы (абонентская плата по нему в течение первых 6 месяцев составляет 1 копейку с оплатой только фактически проведенных операций).
Какие еще услуги входят в пакет
• Интернет-банк 24/7, который позволяет дистанционно управлять счетами, платежами, выписками.
• Безлимит платежей в белорусских рублях с использованием системы «Интернет Банк», в том числе с отметкой «мгновенный». Дистанционное открытие счетов.
• Прием наличных белорусских рублей на более выгодных условиях с использованием карты «Самоинкассация».
Банк БелВЭБ с пакетом услуг «Бизнес-Промо» дает корпоративным клиентам 6 месяцев финансовой свободы: провести несколько расчетных периодов, увидеть, как работает техподдержка в разных ситуациях, протестировать все инструменты в пиковые нагрузки и при этом платить только за фактически использованные услуги.
По истечении тестового периода клиент может перейти на постоянное обслуживание в Банк БелВЭБ с индивидуальным набором услуг, подобранным на основе реального опыта использования.
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