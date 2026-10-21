ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ВЫДАЛ ПЕРВУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ НДС


14:22 21.10.2026

Белгазпромбанк выдал первую банковскую гарантию в обеспечение уплаты НДС на сумму 1 125 000 белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, получателем гарантии стал крупный импортер, осуществляющий регулярный ввоз товаров.

С учетом специфики бизнеса клиента банк предложил оформить гарантию, покрывающую уплату НДС по множественным поставкам. Такой подход позволяет зарегистрировать свидетельство о предоставленном обеспечении единожды на сумму гарантии – без необходимости повторять процедуру для каждой отдельной поставки.

Помимо сокращения временных издержек, решение обеспечивает непрерывность обеспечения уплаты НДС: банковская гарантия может применяться неоднократно к различным поставкам в пределах срока ее действия и установленной суммы.

Для упрощения получения банковских гарантий в обеспечение уплаты НДС корпоративный блок Белгазпромбанка разработал специальные условия:

оформление в рамках кредитных продуктов «Экспресс 1» и «Экспресс 2» в зависимости от суммы гарантии;

возможность анализа кредитоспособности клиента по упрощенной процедуре в рамках продукта «Экспресс 2»;

предоставление гарантий на льготных ценовых условиях.

Банковские гарантии в обеспечение уплаты НДС в Белгазпромбанке – просто и выгодно: упрощенные процедуры рассмотрения и льготные ценовые условия помогают импортерам оптимизировать процесс обеспечения уплаты НДС при регулярных поставках.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.10.2026
валюта курс
EUR 3.3514
USD 2.9883
RUB 3.6137
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3335 -0.0168
USD 2.9713 -0.017
RUB 3.6254 +0.0117
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3350 3.3410
USD 2.9710 2.9740
RUB 3.4434 3.6030
подробнее

Конвертация в банках
на 21.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1210 1.1240
EUR/RUB 94.0000 96.5674
USD/RUB 82.5500 86.0753
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте