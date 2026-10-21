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Банковские новости РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВЫДАЛ ПЕРВУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ НДС
14:22 21.10.2026
Белгазпромбанк выдал первую банковскую гарантию в обеспечение уплаты НДС на сумму 1 125 000 белорусских рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, получателем гарантии стал крупный импортер, осуществляющий регулярный ввоз товаров.
С учетом специфики бизнеса клиента банк предложил оформить гарантию, покрывающую уплату НДС по множественным поставкам. Такой подход позволяет зарегистрировать свидетельство о предоставленном обеспечении единожды на сумму гарантии – без необходимости повторять процедуру для каждой отдельной поставки.
Помимо сокращения временных издержек, решение обеспечивает непрерывность обеспечения уплаты НДС: банковская гарантия может применяться неоднократно к различным поставкам в пределах срока ее действия и установленной суммы.
Для упрощения получения банковских гарантий в обеспечение уплаты НДС корпоративный блок Белгазпромбанка разработал специальные условия:
оформление в рамках кредитных продуктов «Экспресс 1» и «Экспресс 2» в зависимости от суммы гарантии;
возможность анализа кредитоспособности клиента по упрощенной процедуре в рамках продукта «Экспресс 2»;
предоставление гарантий на льготных ценовых условиях.
Банковские гарантии в обеспечение уплаты НДС в Белгазпромбанке – просто и выгодно: упрощенные процедуры рассмотрения и льготные ценовые условия помогают импортерам оптимизировать процесс обеспечения уплаты НДС при регулярных поставках.
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